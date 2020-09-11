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О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула»

О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула»

О том, почему каждый должен прийти на фестиваль, рассказали организаторы.

Шелест страниц, запах новых книг и возможность не только купить новенькую книгу, но и обсудить ее с автором и взять у него автограф. Все это и не только предлагает своим гостям фестиваль «Литератула», который в пятый раз распахнул свои двери в Туле. 

О том, что ждет туляков, рассказала организатор фестиваля Ирина Рочева:

Ирина Рочева

– Фестиваль продолжает, в первую очередь, сохранять детский формат. В рамках программы запланированы встречи с любимыми и знакомыми многим авторами Ниной Дашевской, Юлией Кузнецовой, которых все любят и ждут. Также будут и новые авторы, которых на прошлых наших фестивалях не было. Например, Галя Дядина, Юлия Симбирская.

Новая тема фестиваля этого года – переходный возраст. Фестиваль всегда был семейным, но немного «взрослости» ему не хватало. Мы считаем, что многие из тех книг, которые читают взрослые, могут прочитать и подростки. Мы это будем обсуждать, выяснять, кто определяет возрастной ценз литературы.

Важное событие – презентация переизданной книги «Легенды о мастере Тычке». Для туляков старшего возраста это знакомая книга, для детей – любопытная новинка.

Кроме этого, не менее важное событие для всей российской писательской и читательской аудитории – объявление короткого списка одной из самых крупных премий – «Ясная Поляна». На книги в этом списке однозначно стоит обратить внимание. Многие из авторов этих книг станут гостями и спикерами нашего фестиваля – Наринэ Абгарян, Шамиль Идиатуллин и другие.

Также запланировано несколько спектаклей. Формат фестиваля немного сокращенный из-за коронавируса, не все гости смогли приехать к нам. Мы очень рады – несмотря ни на что, нам удалось и в этом году провести фестиваль.

Большой блок фестиваля посвящен комиксам. Ежедневно на фестивале будут проходить различные дискуссии, лекции, встречи и мастер-классы по этой теме. 

– Давно пора вывести комиксы из какого-то маргинального угла, потому что это такой же полноценный пласт мирового литературно-культурного процесса. Пора перестать относиться к ним как недолитературе. Возможно, в чем-то они сложнее, чем привычные нам книги. Особенно хочу подчеркнуть: в Туле есть авторы, которые известны не только в России, но и переводятся на международные языки. В частности, Алексей Хромогин. Он представит свою новую работу «Пятьдесят лет любви» – интересный комикс о цензуре, о Гитлере. 

Книжная ярмарка представлена еще большим количеством издательств, чем прежде. В том числе, потому что к ним присоединились и взрослые издательства. Приятно, что книги можно приобрести по приятным издательским ценам!

С подробной программой фестиваля можно познакомиться здесь.

Галерея
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 1
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 2
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 3
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 4
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 5
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 6
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 7
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 8
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 9
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 10
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 11
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 12
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 13
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 14
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 15
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 16
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 17
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 18
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 19
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 20
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 21
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 22
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 23
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 24
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 25
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 26
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 27
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 28
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 29
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 30
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 31
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 32
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 33
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 34
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 35
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 36
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 37
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 38
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 39
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 40
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 41
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 42
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 43
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 44
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 45
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 46
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 47
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 48
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 49
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 50
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 51
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 52
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 53
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 54
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 55
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 56
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 57
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 58
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 59
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 60
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 61
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 62
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 63
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 64
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 65
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 66
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 67
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 68
О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула», Фото: 69
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 21:27 +2
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