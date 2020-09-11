О комиксах, недетских книгах и переходном возрасте: в Туле стартовал фестиваль «Литератула»

О том, почему каждый должен прийти на фестиваль, рассказали организаторы.

Шелест страниц, запах новых книг и возможность не только купить новенькую книгу, но и обсудить ее с автором и взять у него автограф. Все это и не только предлагает своим гостям фестиваль «Литератула», который в пятый раз распахнул свои двери в Туле.

О том, что ждет туляков, рассказала организатор фестиваля Ирина Рочева:

Ирина Рочева – Фестиваль продолжает, в первую очередь, сохранять детский формат. В рамках программы запланированы встречи с любимыми и знакомыми многим авторами Ниной Дашевской, Юлией Кузнецовой, которых все любят и ждут. Также будут и новые авторы, которых на прошлых наших фестивалях не было. Например, Галя Дядина, Юлия Симбирская. Новая тема фестиваля этого года – переходный возраст. Фестиваль всегда был семейным, но немного «взрослости» ему не хватало. Мы считаем, что многие из тех книг, которые читают взрослые, могут прочитать и подростки. Мы это будем обсуждать, выяснять, кто определяет возрастной ценз литературы. Важное событие – презентация переизданной книги «Легенды о мастере Тычке». Для туляков старшего возраста это знакомая книга, для детей – любопытная новинка. Кроме этого, не менее важное событие для всей российской писательской и читательской аудитории – объявление короткого списка одной из самых крупных премий – «Ясная Поляна». На книги в этом списке однозначно стоит обратить внимание. Многие из авторов этих книг станут гостями и спикерами нашего фестиваля – Наринэ Абгарян, Шамиль Идиатуллин и другие. Также запланировано несколько спектаклей. Формат фестиваля немного сокращенный из-за коронавируса, не все гости смогли приехать к нам. Мы очень рады – несмотря ни на что, нам удалось и в этом году провести фестиваль.

Большой блок фестиваля посвящен комиксам. Ежедневно на фестивале будут проходить различные дискуссии, лекции, встречи и мастер-классы по этой теме.

– Давно пора вывести комиксы из какого-то маргинального угла, потому что это такой же полноценный пласт мирового литературно-культурного процесса. Пора перестать относиться к ним как недолитературе. Возможно, в чем-то они сложнее, чем привычные нам книги. Особенно хочу подчеркнуть: в Туле есть авторы, которые известны не только в России, но и переводятся на международные языки. В частности, Алексей Хромогин. Он представит свою новую работу «Пятьдесят лет любви» – интересный комикс о цензуре, о Гитлере.

Книжная ярмарка представлена еще большим количеством издательств, чем прежде. В том числе, потому что к ним присоединились и взрослые издательства. Приятно, что книги можно приобрести по приятным издательским ценам!

С подробной программой фестиваля можно познакомиться здесь.