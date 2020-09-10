Фото: vk.com/tulazest.
Парковка на тротуаре у остановки: туляк заявил гаишникам, что очень спешил
Мужчина бросил автомобиль у входа в подземный переход.
В одном из популярных тульских сообществ очевидец опубликовал фото припаркованного на тротуаре внедорожника. Водитель бросил машину у остановки общественного транспорта, рядом с подземным переходом.
Сотрудники ГИБДД очень быстро выяснили личность находившегося за рулем автомобиля SsangYong водителя. 29-летний мужчина признался в нарушении законодательства.
«Предположительно, из-за спешки он так оставил машину, потому что не было времени найти парковочное место. На мужчину составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.19
КоАП РФ. Штраф, предусмотренный за нарушение, составляет 1 тысячу рублей», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
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