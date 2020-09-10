Парковка на тротуаре у остановки: туляк заявил гаишникам, что очень спешил

Фото: vk.com/tulazest.

В одном из популярных тульских сообществ очевидец опубликовал фото припаркованного на тротуаре внедорожника. Водитель бросил машину у остановки общественного транспорта, рядом с подземным переходом.

Сотрудники ГИБДД очень быстро выяснили личность находившегося за рулем автомобиля SsangYong водителя. 29-летний мужчина признался в нарушении законодательства.