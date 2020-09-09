Дети августа: Названы самые популярные имена мальчиков и девочек

В августе 2020 года в Тульской области зарегистрировано рождение 440 девочек и 481 мальчика. Об этом Myslo сообщили в региональном комитете по делам ЗАГС.

Популярные имена месяца: Александр, Артём, Дмитрий, Илья, Максим, Алиса, Анна, Валерия, Варвара, Вероника.

Редкие имена: Аглая, Амалия, Диана, Оливия, Лука, Назар, Ростислав, Феликс, Эльдар.

Кстати, в августе 2019 года в Тульской области родилось 490 девочек и 519 мальчиков.