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Дети августа: Названы самые популярные имена мальчиков и девочек

Дети августа: Названы самые популярные имена мальчиков и девочек

Сможете угадать, какие?

В августе 2020 года в Тульской области зарегистрировано рождение 440 девочек и 481 мальчика. Об этом Myslo сообщили в региональном комитете по делам ЗАГС.

Популярные имена месяца: Александр, Артём, Дмитрий, Илья, Максим, Алиса, Анна, Валерия, Варвара, Вероника.

Редкие имена: Аглая, Амалия, Диана, Оливия, Лука, Назар, Ростислав, Феликс, Эльдар.

 

Кстати, в августе 2019 года в Тульской области родилось 490 девочек и 519 мальчиков.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:22 +1
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