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Алексей Эрк рассказал о страшных последствиях гриппа
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Эрк рассказал о страшных последствиях гриппа

Наибольшему риску тяжелого течения гриппа и смерти от него подвергаются пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

9 сентября министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев на брифинге для СМИ сообщили о подготовке к сезонному подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Алексей Эрк и Александр Ломовцев отметили, что вакцинация – надежная защита от гриппа и ОРВИ.

Клиническое течение гриппа часто характеризуется молниеносным развитием осложнений. Наиболее частые из них: пневмония – воспаление легких, отит – воспаление среднего уха (иногда переходящее в менингит – воспаление оболочек мозга), поражение сердечно-сосудистой, центральной нервной системы, почек.

Наибольшему риску тяжелого течения гриппа и смерти от него подвергаются пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями (астмой, сахарным диабетом, сердечной и легочной патологией), беременные женщины, дети.

Люди, привитые от гриппа, болеют гораздо реже. Заболевание у них, как правило, протекает легче и без осложнений.

По мнению Алексея Эрка и Александра Ломовцева, использование масок в местах массового скопления людей в период подъема заболеваемости обеспечивает механический барьер для распространения вирусов гриппа и ОРВИ.

Также сообщается, что против возбудителя COVID-19 противогриппозная вакцина не эффективна.

Но для профилактики гриппа настоятельно рекомендуется пройти ежегодную вакцинацию.

– Пандемия коронавируса показала, какие страшные последствия развиваются, когда приходят новые вирусы, а организм человека оказывается не защищен. Есть серьезные заболевания, которые можно победить только вакцинацией. Призываю всех жителей области сделать прививку от гриппа, – заявил министр.

 

Друзья, а вы планируете прививаться от гриппа? Расскажите об этом в комментариях!

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