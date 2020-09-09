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В Новомосковске мужчина запер в квартире женщину и за это пойдет под суд
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В Новомосковске мужчина запер в квартире женщину и за это пойдет под суд

По версии следствия, обвиняемый угрожал своей жертве ножом.

В Новомосковске Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении местного 47-летнего жителя. Мужчине вменяют п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
 
По версии следствия, преступление было совершено 5 июля этого года. Пьяный обвиняемый поссорился с потерпевшей и, несмотря на ее просьбы, закрыл на замок дверь квартиры. После он вооружился ножом и сказал женщине, что запрещает ей выходить за пределы жилища.
 
«Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении инкриминируемого им преступления подтверждается в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:41 +2
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