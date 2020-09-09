новости
новости
Регистрация
Молодая и наглая рок-принцесса Дора выступит в Туле

Молодая и наглая рок-принцесса Дора выступит в Туле

12 сентября в клубе Backstage пройдет концерт восходящей рок-звезды Доры.

То, о чем она поет, знакомо каждому, а то, как она это делает, помогает ее трекам завоевать места в тысячах плейлистов. Песни Доры — это трогательные маленькие истории о влюбленностях, расставаниях и неловких разговорах.
 
Уже совсем скоро Дора отправится в тур по городам России, чтобы лицом к лицу встретиться со всеми вами.

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 15:40 −1
Другие статьи по темам
Событие
осеньконцертыТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Пролетарском районе Тулы отключат воду
В Пролетарском районе Тулы отключат воду
Алексей Эрк рассказал о страшных последствиях гриппа
Алексей Эрк рассказал о страшных последствиях гриппа
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.