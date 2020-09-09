Молодая и наглая рок-принцесса Дора выступит в Туле

То, о чем она поет, знакомо каждому, а то, как она это делает, помогает ее трекам завоевать места в тысячах плейлистов. Песни Доры — это трогательные маленькие истории о влюбленностях, расставаниях и неловких разговорах.





Уже совсем скоро Дора отправится в тур по городам России, чтобы лицом к лицу встретиться со всеми вами.

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