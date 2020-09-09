Молодая и наглая рок-принцесса Дора выступит в Туле
12 сентября в клубе Backstage пройдет концерт восходящей рок-звезды Доры.
То, о чем она поет, знакомо каждому, а то, как она это делает, помогает ее трекам завоевать места в тысячах плейлистов. Песни Доры — это трогательные маленькие истории о влюбленностях, расставаниях и неловких разговорах.
Уже совсем скоро Дора отправится в тур по городам России, чтобы лицом к лицу встретиться со всеми вами.
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.