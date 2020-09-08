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Туляки могут обратиться к судебным приставам через онлайн-приёмную
Фото: news.myseldon.com.

Туляки могут обратиться к судебным приставам через онлайн-приёмную

Все письма, поступившие в ведомство, будут рассмотрены в 30-дневный срок.

Жители региона могут направить обращение, оставить заявку на получение справки об отсутствии задолженности, сообщить о преступлении, узнать о своих долгах и погасить их через интернет-приёмную УФССП России по Тульской области.

Обращения, поступившие в режиме онлайн, будут рассмотрены в течение 30 дней с момента их регистрации. Попасть на личный приём к сотрудникам ведомства можно по предварительной записи.

Запись на приём к специалистам  аппарата тульского УФССП проводится по телефону 35-45-55.

Также на сайте ведомства доступны другие электронные помощники – сервисы «Узнай о своих долгах», «Личный кабинет стороны исполнительного производства», и сервис «Жизненные ситуации» и «Интерактивный помощник».

О коррупционных проявлениях со стороны cудебных приставов можно сообщить по круглосуточному телефону доверия 55-98-04.

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