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В Туле проходит первенство области по пожарно-прикладному спорту: видео
Кадр из видео пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле проходит первенство области по пожарно-прикладному спорту: видео

В соревнованиях принимают участие 26 команд из разных районов региона.

На базе тульского стадиона пожарных и спасателей стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту «Первенство области», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию спасательного ведомства.

В состязании принимают участие 26 команд из районов тульского региона. В первый день состязаний команды прошли этапы «Штурмовая лестница», «Полоса препятствий» и «Пожарная эстафета».

Одно из самых зрелищных упражнений – подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни. После сигнала «старт» спортсмен с лестницей в руках, должен пробежать 32 метра до учебной башни и взобраться на неё.

Для преодоления 100-метровой полосы спортсмену необходимо преодолеть двухметровый забор, подхватить два пожарных рукава, пробежать с ними по бревну, после чего успешно присоединить их к гидрантам. В пожарно-прикладном спорте проявляются ключевые качества огнеборцев – выносливость, быстрота реакции, умение выдерживать физические нагрузки.

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