На каких улицах Тулы отключат электричество 9 сентября
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Рязанская, 3,
- ул. 2-я Волоховская, 1-20,
- 2-й Волоховский пр-д, 1-20,
- 3-й Волоховский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- 4-й Волоховский пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а,
- ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а,
- пер. 4-й Волоховский,
- ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.), 20,
- 1-й Волоховский пр-д, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4,
- ул. Курковая, 30-70 (чётн.),
- ул. М. Горького, 210,
- ул. Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.),
- ул. Дульная, 31-в, 29,
- ул. Октябрьская, 56-68 (чётн.), 58-а, 64-а, 64-б,
- ул. Ложевая, 126,
- ул. Немцова, 5-б,
- ул. Кирова, 184-а, 184-б,
- п. Октябрьский, 176, 176-а, 178, 178-а, 179-а,
- п. Старо-Овсянниково, 2-а, 2-53 (чётн.), 3-б, 3-7 (нечётн.),
- Мясново: ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а, 1, 1-а, 1-в,
- ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4,
- 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,
- ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26,
- ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 15-а, 2-8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 8-а, 2-в,
- ул. Ликбеза, 3, 9, 11, 12, 14, 14-а, 15, 16, 17, 19, 27, 31,
- ул. Б. Кулига, 4, 39,
- ул. Клинская, 85-а, 85-б, 85-в, 85-г.
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