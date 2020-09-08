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На каких улицах Тулы отключат электричество 9 сентября

На каких улицах Тулы отключат электричество 9 сентября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Рязанская, 3,
  • ул. 2-я Волоховская, 1-20,
  • 2-й Волоховский пр-д, 1-20,
  • 3-й Волоховский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • 4-й Волоховский пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а,
  • ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а,
  • пер. 4-й Волоховский,
  • ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.), 20,
  • 1-й Волоховский пр-д, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4,
  • ул. Курковая, 30-70 (чётн.),
  • ул. М. Горького, 210,
  • ул. Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.),
  • ул. Дульная, 31-в, 29,
  • ул. Октябрьская, 56-68 (чётн.), 58-а, 64-а, 64-б,
  • ул. Ложевая, 126,
  • ул. Немцова, 5-б,
  • ул. Кирова, 184-а, 184-б,
  • п. Октябрьский, 176, 176-а, 178, 178-а, 179-а,
  • п. Старо-Овсянниково, 2-а, 2-53 (чётн.), 3-б, 3-7 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а, 1, 1-а, 1-в,
  • ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4,
  • 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,
  • ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26,
  • ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 15-а, 2-8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 8-а, 2-в,
  • ул. Ликбеза, 3, 9, 11, 12, 14, 14-а, 15, 16, 17, 19, 27, 31,
  • ул. Б. Кулига, 4, 39,
  • ул. Клинская, 85-а, 85-б, 85-в, 85-г.
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