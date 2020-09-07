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На «Театральном дворике» тулякам раздадут кремлевские розы
Фото: badfon.ru

На «Театральном дворике» тулякам раздадут кремлевские розы

В этом году традиционный фестиваль уличных театров пройдёт в новом формате.

Фестиваль «Театральный дворик» с учетом санитарных требований пройдет в измененном формате: театральных площадок, рассчитанных на большое число зрителей, не будет.

По обе стороны проспекта Ленина от улицы Советской до улицы Каминского будут работать актеры-ходулисты, «живые скульптуры», велосипедисты-художники, которые раздадут 500 кремлевских роз.

С 18.00 до 22.00 фестиваль переместится на Казанскую набережную. Представления будут длиться не более 20 минут.  Днём на сцене набережной пройдут концерты этнической и фолк-музыки, казачье шоу.

Для удобства и безопасности зрителей перед сценой будет установлен партер на 300 мест, вход на концертные программы – свободный, по мере заполнения партера.

В праздничную зону можно будет попасть несколькими путями: с Крестовоздвиженской площади, с ул. Советской (со стороны ул. Мосина – вход на Казанскую набережную и ул. Металлистов), с пересечения ул. Розы Люксембург и ул. Никитской и из Кремлевского сквера.

С полной афишей мероприятий можно ознакомиться здесь.

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вчера, в 22:23 0
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