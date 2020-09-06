За порядком в Туле в воскресенье проследит Евгений Пятисоцков

Сегодня, 6 сентября, дежурный — начальник главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу Евгений Иванович Пятисоцков.



По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37, 1391 — (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).