Тулячка осуждена за хищение денег с банковской карты своей знакомой

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Судом установлено, что 15 марта 2020 года женщина, находясь в квартире своей знакомой, у которой ранее проживала, похитила у нее банковскую карту, пин-код которой ей был известен. Воспользовавшись картой, она через банкомат обналичила с нее денежные средства в размере 4 тыс. 600 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигурантки уголовного дела и назначил ей наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.