новости
новости
Регистрация
Тулячка осуждена за хищение денег с банковской карты своей знакомой

Тулячка осуждена за хищение денег с банковской карты своей знакомой

Центральный районный суд Тулы вынес приговор в отношении 37- летней безработной, ранее судимой местной жительницы.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Судом установлено, что 15 марта 2020 года женщина, находясь в квартире своей знакомой, у которой ранее проживала, похитила у нее банковскую карту, пин-код которой ей был известен. Воспользовавшись картой, она через банкомат обналичила с нее денежные средства в размере 4 тыс. 600 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. 

Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигурантки уголовного дела и назначил ей наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 09:55 +1
Другие статьи по темам
Событие
банковская картаприговоркражаденьги
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За порядком в Туле в воскресенье проследит Евгений Пятисоцков
За порядком в Туле в воскресенье проследит Евгений Пятисоцков
Погода в Туле 6 сентября: без осадков и переменная облачность
Погода в Туле 6 сентября: без осадков и переменная облачность
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.