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В Тулу придет резкое похолодание

В Тулу придет резкое похолодание

Столбик термометра опустится до +19 градусов уже во вторник.

Температура воздуха на следующей неделе может упасть на 10 и более градусов - об этом заявили синоптики Гидрометцентра России. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, северный ветер придет во вторник и принесет с собой дожди и похолодания. Температура станет ниже на 6-7 градусов, но все еще будет выше климатической нормы.

Затем начнется постепенное понижение примерно на один градус в день, и к пятнице дневные температуры придут к климатической норме в 16-18 градусов. Ночью температура будет не выше +11°.

 

Туляков еще ждет жаркий понедельник - до +27°. А во вторник придется взять с собой зонт и надеть куртку - на градуснике будет +19°.

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