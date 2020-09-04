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В Туле проходит масштабная дезинфекция общественных пространств, автобусов и маршруток
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле проходит масштабная дезинфекция общественных пространств, автобусов и маршруток

Обрабатывают также детские и спортивные площадки, многоквартирные дома.

Дезинфекция общественных пространств и тротуаров ведется ежедневно силами двух бригад пожарного спасательного отряда МЧС России по Тульской области и МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы».

Так, сегодня, 4 сентября, обработка дезинфицирующим раствором производилась в сквере на пересечении ул. Октябрьской и Пузакова. Специалисты обработали пешеходные дорожки, лавочки, детскую игровую площадку.

Также в еженедельном режиме специалисты городской ветеринарной станции осуществляют санитарную обработку детских и спортивных площадок.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сотрудники МКП «Тулгорэлектротранс» ежедневно дезинфицируют остановочные павильоны и городской пассажирский транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи.

- Комплексная обработка ведется в ночное время. Транспорт моют снаружи, потом дезинфицируют салон: сиденья, поручни, входные двери. Дезинфицирующие средства безопасные. Они без цвета и запаха, не наносят вред человеку и животным, при этом убивают болезнетворные бактерии и вирусы. Также дополнительно санобработка салонов пассажирского транспорта производится днем, между рейсами, - рассказал директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин.

За санитарную обработку многоквартирных домов отвечают управляющие компании. Дезинфекция производится минимум два раза в неделю. В работе задействованы 95 бригад.

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В Туле проходит масштабная дезинфекция общественных пространств, автобусов и маршруток, Фото: 1
В Туле проходит масштабная дезинфекция общественных пространств, автобусов и маршруток, Фото: 2
В Туле проходит масштабная дезинфекция общественных пространств, автобусов и маршруток, Фото: 3
В Туле проходит масштабная дезинфекция общественных пространств, автобусов и маршруток, Фото: 4
В Туле проходит масштабная дезинфекция общественных пространств, автобусов и маршруток, Фото: 5
В Туле проходит масштабная дезинфекция общественных пространств, автобусов и маршруток, Фото: 6
В Туле проходит масштабная дезинфекция общественных пространств, автобусов и маршруток, Фото: 7
В Туле проходит масштабная дезинфекция общественных пространств, автобусов и маршруток, Фото: 8
В Туле проходит масштабная дезинфекция общественных пространств, автобусов и маршруток, Фото: 9
В Туле проходит масштабная дезинфекция общественных пространств, автобусов и маршруток, Фото: 10
В Туле проходит масштабная дезинфекция общественных пространств, автобусов и маршруток, Фото: 11
В Туле проходит масштабная дезинфекция общественных пространств, автобусов и маршруток, Фото: 12
В Туле проходит масштабная дезинфекция общественных пространств, автобусов и маршруток, Фото: 13
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