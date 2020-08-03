В сентябре Тулу ждет масштабная дезинфекция

Губернатор Тульской области поручил МЧС и министерству обороны составить планы и в первых числах сентября «вторым эшелоном выдвинуться на обработку всех общественных пространств, транспорта и МКД».

Глава региона также отметил, что необходимо предусмотреть компенсацию минфина на покупку дезинфицирующих средств.

— Мы немножко начали расслабляться. Помню, как первый месяц все наши телеканалы, газеты массированно проводили кампанию по ношению масок, что это не чья-то прихоть, а реально необходимые меры. Чтобы обезопаситься и защитить себя, своих родных и близких, надо использовать элементарные вещи личной гигиены, которые, в конце концов, я думаю, будут в обиходе как простой галстук или сорочка. Это возможность себя защитить не только от пандемии, но и от элементарного ОРВИ.

Также губернатор поручил провести масштабную кампанию по ношению масок перед 1 сентября.