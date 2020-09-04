Полигон ТКО в Туле станет одним из самых современных в стране

Объект размещения отходов мощностью 360 тысяч тонн в год оснащен искусственной гидроизоляцией и дренажной системой отвода фильтрата, предусмотрены локальные очистные сооружения. Полигон отвечает всем современным экологическим стандартам.

Строительство фактически завершено, к концу года завершатся пусконаладочные работы. Также в непосредственной близости с полигоном с января 2021 года начнет действовать современный комплекс по обработке отходов, на котором поступающий мусор будет отсортирован и отправлен на переработку. На полигоне будут размещаться только «хвосты» — отходы, не подлежащие переработке.

«По поручению губернатора Алексея Дюмина министерство контролирует ввод новых современных объектов по обращению с ТКО в регионе. Наша задача — к 2022 году подвергать обработке все отходы, производимые в регионе. Большая часть этой работы будет завершена уже в следующем году, начнется внедрение раздельного сбора отходов», — отметил Юрий Панфилов.

Напомним, что накануне начал работу комплекс по обработке отходов в Дубне, пройдена экологическая экспертиза на старт линии КГО в Барсуках, в следующем году планируется создать комплекс в Узловой.



