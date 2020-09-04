новости
новости
Регистрация
Полигон ТКО в Туле станет одним из самых современных в стране

Полигон ТКО в Туле станет одним из самых современных в стране

4 сентября министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов проинспектировал ход строительства нового полигона в Большой Туле.

Объект размещения отходов мощностью 360 тысяч тонн в год оснащен искусственной гидроизоляцией и дренажной системой отвода фильтрата, предусмотрены локальные очистные сооружения. Полигон отвечает всем современным экологическим стандартам.

Строительство фактически завершено, к концу года завершатся пусконаладочные работы. Также в непосредственной близости с полигоном с января 2021 года начнет действовать современный комплекс по обработке отходов, на котором поступающий мусор будет отсортирован и отправлен на переработку. На полигоне будут размещаться только «хвосты» — отходы, не подлежащие переработке.

«По поручению губернатора Алексея Дюмина министерство контролирует ввод новых современных объектов по обращению с ТКО в регионе. Наша задача — к 2022 году подвергать обработке все отходы, производимые в регионе. Большая часть этой работы будет завершена уже в следующем году, начнется внедрение раздельного сбора отходов», — отметил Юрий Панфилов.

Напомним, что накануне начал работу комплекс по обработке отходов в Дубне, пройдена экологическая экспертиза на старт линии КГО в Барсуках, в следующем году планируется создать комплекс в Узловой.

 


 

 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 14:45 −3
Другие статьи по темам
Событие
полигонотходы
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле подвели итоги подготовки к празднованию 500-летия кремля
В Туле подвели итоги подготовки к празднованию 500-летия кремля
В Туле проходит масштабная дезинфекция общественных пространств, автобусов и маршруток
В Туле проходит масштабная дезинфекция общественных пространств, автобусов и маршруток
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.