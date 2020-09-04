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В первые выходные сентября туляки смогут привиться от гриппа возле ТРЦ «Макси»

В первые выходные сентября туляки смогут привиться от гриппа возле ТРЦ «Макси»

Пройти вакцинацию в первую очередь рекомендуется детям и людям старше 60 лет.

В Тульской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Первыми прививки получат дети и жители из группы риска — медработники, учителя, работники транспортной и коммунальной сфер, люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

– В регион поступила отечественная инактивированная вакцина «Совигрипп» и «Флю-М». Она защищает от новых вирусов гриппа, которые циркулируют сейчас и определяют заболеваемость. В этом году планируется привить не менее 60% взрослых жителей, в том числе – не менее 75% людей из групп риска, – сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

В рамках национального прививочного календаря в Тульскую область поступило 54 тысячи доз вакцины «Совигрипп» для детей. Это 39% от годового объема. Для взрослых поставлены вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» – 37% от годового объема. На средства областного бюджета закуплено более 10 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для взрослых, имеющих высокий риск заражения. Поставки продолжатся.

В поликлиниках и школах вакцинация уже идёт. Главный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова подчеркнула, что привиться от гриппа в этом году особенно важно, чтобы избежать одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

– Сейчас эпидемиологически благополучный период, случаи заболевания ОРВИ единичны, а школьные коллективы только формируются. Сделать прививку нужно до начала декабря, чтобы успел сформироваться иммунитет к вирусу до начала сезонного роста заболеваемости, – отметила врач.

Привиться против гриппа можно в больницах или мобильных комплексах. 5 и 6 сентября, с 10.00 до 15.00, они будут работать возле ТРЦ «Макси».

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