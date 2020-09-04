В первые выходные сентября туляки смогут привиться от гриппа возле ТРЦ «Макси»

В Тульской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Первыми прививки получат дети и жители из группы риска — медработники, учителя, работники транспортной и коммунальной сфер, люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

– В регион поступила отечественная инактивированная вакцина «Совигрипп» и «Флю-М». Она защищает от новых вирусов гриппа, которые циркулируют сейчас и определяют заболеваемость. В этом году планируется привить не менее 60% взрослых жителей, в том числе – не менее 75% людей из групп риска, – сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.



В рамках национального прививочного календаря в Тульскую область поступило 54 тысячи доз вакцины «Совигрипп» для детей. Это 39% от годового объема. Для взрослых поставлены вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» – 37% от годового объема. На средства областного бюджета закуплено более 10 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для взрослых, имеющих высокий риск заражения. Поставки продолжатся.

В поликлиниках и школах вакцинация уже идёт. Главный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова подчеркнула, что привиться от гриппа в этом году особенно важно, чтобы избежать одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

– Сейчас эпидемиологически благополучный период, случаи заболевания ОРВИ единичны, а школьные коллективы только формируются. Сделать прививку нужно до начала декабря, чтобы успел сформироваться иммунитет к вирусу до начала сезонного роста заболеваемости, – отметила врач.