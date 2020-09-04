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В Донском рецидивист ограбил аптеку

В Донском рецидивист ограбил аптеку

Преступник забрал из кассы 4100 рублей.

В Донском полицейские задержали грабителя, забравшего деньги из кассы аптеки. Мужчина зашёл в торговый зал, убедился, что в нём нет посетителей, и попросил фармацевта показать ему лекарство.

Увидев, что женщина отошла от кассы, он перепрыгнул через прилавок, забрал наличность и скрылся. Сумма ущерба составила 4100 рублей.

Побеседовав с потерпевшей, полицейские получили описание преступника. Правоохранители проверяли близлежащие улицы, дворы, торговые точки. В кратчайшие сроки удалось выявить похожего по описанию мужчину.

Пресс-служба областного УМВД уточняет, что 34-летний неработающий ранее судимый житель Венёвского района был задержан и признался в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 161 УК РФ.

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