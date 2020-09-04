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Куда туляки могут пожаловаться на поборы в школах
Фото из архива Myslo.

Куда туляки могут пожаловаться на поборы в школах

С вас собирают деньги на дозаторы и обеззараживатели? Это незаконно. Жалуйтесь!

Министерство образования Тульской области запустило горячую линию по недопущению принудительного сбора денег с родителей школьников. Пожаловаться на поборы можно по тел. +7 (4872) 55-92-38.

Напомним, к началу учебного года все школы должны иметь дозаторы и обеззараживатели. Закупка будет проводиться за счет бюджетных средств, которые уже выделены на эти цели. Поборов с родителей на эти цели быть не должно. Об этом на оперативном совещании регионального правительства заявил губернатор Алексей Дюмин:

– До меня дошла информация о единичном случае, когда с родителей собирали деньги на покупку материально-технической базы в рамках исполнения требований Роспотребнадзора. Тут неловко и смешно, потому что на это выделяют деньги и федеральный центр, и региональный бюджет. Около 160 млн рублей на учебники, тетради, дозаторы, обеззараживатели и т. д.

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