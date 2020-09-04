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В Туле мероприятия к 75-летию окончания Второй мировой войны завершились световым шоу
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле мероприятия к 75-летию окончания Второй мировой войны завершились световым шоу

Изображения появились на здании «Тулауголь».

3 сентября в Туле памятные мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны, завершились на площади Победы.

Здесь прошла церемония возложения цветов и гирлянд к Вечному огню. В ней приняли участие министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин, глава Тулы Ольга Слюсарева, глава администрации Дмитрий Миляев, волонтеры и жители города.

На здании «Тулауголь» туляки и гости областного центра увидели 3D-мэппинг – проекцию изображений событий Великой Отечественной войны, а подсветка здания повторила цвета ленты медали СССР «За Победу над Японией».

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Световое шоу на площади Победы, Фото: 1
Световое шоу на площади Победы, Фото: 2
Световое шоу на площади Победы, Фото: 3
Световое шоу на площади Победы, Фото: 4
Световое шоу на площади Победы, Фото: 5
Световое шоу на площади Победы, Фото: 6
Световое шоу на площади Победы, Фото: 7
Световое шоу на площади Победы, Фото: 8
Световое шоу на площади Победы, Фото: 9
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