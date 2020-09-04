В Туле мероприятия к 75-летию окончания Второй мировой войны завершились световым шоу

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

3 сентября в Туле памятные мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны, завершились на площади Победы.



Здесь прошла церемония возложения цветов и гирлянд к Вечному огню. В ней приняли участие министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин, глава Тулы Ольга Слюсарева, глава администрации Дмитрий Миляев, волонтеры и жители города.



На здании «Тулауголь» туляки и гости областного центра увидели 3D-мэппинг – проекцию изображений событий Великой Отечественной войны, а подсветка здания повторила цвета ленты медали СССР «За Победу над Японией».