Фото из архива Myslo.
За сутки в Тульской области 27 случаев коронавируса и две смерти
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки 27 подтвержденных случаев коронавируса, 43 человека выздоровели, двое скончались.
За весь период в регионе COVID-19 заразились 9368 жителей, 8242 выздоровели, 329 умерли.
По России за сутки статистика такова:
вчера, в 10:37, 3 4061 -1
2 сентября, в 10:40, 17 4644 0
В Тульской области для посещения родственника в доме-интернате нужна справка об отсутствии коронавируса
2 сентября, в 10:03, 36 4398 0
1 сентября, в 10:42, 7 7258 -1
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