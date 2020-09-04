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За сутки в Тульской области 27 случаев коронавируса и две смерти
Фото из архива Myslo.

За сутки в Тульской области 27 случаев коронавируса и две смерти

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 27 подтвержденных случаев коронавируса, 43 человека выздоровели, двое скончались.

За весь период в регионе COVID-19 заразились 9368 жителей, 8242 выздоровели, 329 умерли.

По России за сутки статистика такова:

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Автор: Кристина Вернигорина
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