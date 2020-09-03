Дело 20-летней давности о жестоком убийстве продавщицы в Белеве отправлено в суд

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области. По информации пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Жителя Калуги обвиняют в убийстве, сопряженном с разбойным нападением.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 46-летнего жителя Калужской области, обвиняемого в убийстве и разбойном нападении (п. «з» ч. 2 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сооьщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

63-летняя продавщица магазина «Имидж» в Белеве была зверски убита 16 апреля 2000 года. Преступник ворвался в магазин и ударил женщину молотком по голове, а потом несколько раз пырнул ножом. В момент нападения покупателей в магазине не было. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Мужчина похитил из магазина телевизор, магнитолу и другую технику общей стоимостью более 5 тысяч рублей и скрылся.

Убийцу не могли найти целых 20 лет.

Однако в 2006 году злодей совершил похожее преступление, был пойман, осужден и отбыл наказание. После очередного обновления дактилоскопической базы Белёвское дело наконец раскрыли: «пальцы» осужденного совпали с отпечатками с места преступления.

В марте 2020 года следователями Следственного управления СК России по Тульской области предварительное следствие по делу было возобновлено.

Фигуранту предъявили обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), его арестовали.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области уточнили, что в ходе следствия следователи провели дактилоскопическую, биологическую, судебно-медицинскую экспертизы, провели опознание, допросили 20 свидетелей из разных регионов России.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд.