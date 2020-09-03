Световое шоу в Туле: на пл. Победы покажут события Великой Отечественной войны

Сегодня в Туле проходят памятные мероприятия, посвященные 75-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии в советско-японской войне.

Так, в 21.00 на площади Победы состоится световое шоу «Свет мира. Борьба за Победу». На здании «Тулауголь» появится 3D-мэппинг — проекция изображений событий Великой Отечественной войны, а подсветка здания окрасится в цвета ленты медали СССР «За Победу над Японией».