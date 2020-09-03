Световое шоу в Туле: на пл. Победы покажут события Великой Отечественной войны
Изображения появятся на здании «Тулауголь».
Сегодня в Туле проходят памятные мероприятия, посвященные 75-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии в советско-японской войне.
Так, в 21.00 на площади Победы состоится световое шоу «Свет мира. Борьба за Победу». На здании «Тулауголь» появится 3D-мэппинг — проекция изображений событий Великой Отечественной войны, а подсветка здания окрасится в цвета ленты медали СССР «За Победу над Японией».
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