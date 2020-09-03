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Световое шоу в Туле: на пл. Победы покажут события Великой Отечественной войны

Световое шоу в Туле: на пл. Победы покажут события Великой Отечественной войны

Изображения появятся на здании «Тулауголь».

Сегодня в Туле проходят памятные мероприятия, посвященные 75-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии в советско-японской войне.

Так, в 21.00 на площади Победы состоится световое шоу «Свет мира. Борьба за Победу». На здании «Тулауголь» появится 3D-мэппинг — проекция изображений событий Великой Отечественной войны, а подсветка здания окрасится в цвета ленты медали СССР «За Победу над Японией».

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:12 0
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