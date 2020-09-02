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В Тульскую область поступило более 50 тысяч доз вакцины от гриппа

В Тульскую область поступило более 50 тысяч доз вакцины от гриппа

Прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства или работы.

В Тульскую область поступила первая поставка противогриппозной вакцины «Совигрипп» для детей – 54 тысячи доз. Это 39 % от годовой заявки. Кроме этого, дополнительно закуплено 10540 доз противогриппозной вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослых.

Привиться против гриппа можно в государственных учреждениях здравоохранения области по месту жительства или работы. Сейчас ситуация по гриппу и ОРВИ в области обычная, без каких-либо отклонений.

Консультацию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам: 37-33-25, 37-30-77.

 

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вчера, в 22:36 −3
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