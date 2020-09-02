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Как отметили День знаний в школах Тулы и области: фоторепортаж
Фото с сайтов администраций МО и школ Тульской области.

Как отметили День знаний в школах Тулы и области: фоторепортаж

В нашей фотоподборке – счастливые и взволнованные лица тульских школьников.

Это 1 сентября было особенным. На торжественные линейки вышли только первоклашки и ученики 11-х классов, у остальных праздничные мероприятия прошли в кабинетах.

Myslo собрал фотоподборку линеек в школах региона.

Тула:

Галерея
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 1
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 2
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 3
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 4
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 5
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 6
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 7
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 8
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 9
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 10
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 11
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 12
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 13
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 14
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 15
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 16
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 17
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 18
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 19
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 20
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 21
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 22
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 23
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 24
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 25
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 26
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 27
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 28
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 29
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 30
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 31
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 32
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 33
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 34
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 35
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 36
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 37
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 38
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 39
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 40
показать все фотографии

Ясная Поляна:

Галерея
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 1
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 2
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 3
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 4
показать все фотографии
Киреевск:
Галерея
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 1
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 2
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 3
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 4
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 5
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 6
показать все фотографии
Новомосковск:
Галерея
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 1
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 2
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 3
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 4
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 5
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 6
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 7
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 8
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 9
показать все фотографии
Суворов:
Галерея
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 1
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 2
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 3
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 4
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 5
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 6
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 7
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 8
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 9
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 10
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 11
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 12
показать все фотографии
Узловая:
Галерея
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 1
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 2
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 3
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 4
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 5
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 6
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 7
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 8
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 9
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 10
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 11
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 12
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 13
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 14
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 15
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 16
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 17
показать все фотографии
Щекино:
Галерея
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 1
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 2
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 3
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 4
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 5
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 6
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 7
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 8
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 9
Линейки в школах Тулы и области, Фото: 10
показать все фотографии

Волово:

Тёплое:

А много умных детских мыслей первоклашек читайте в нашей статье здесь

 

Как у ваших детей прошло 1 сентября? Делитесь эмоциями и фотографиями в комментариях!

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сегодня, в 17:12 +2
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