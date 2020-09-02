Фото с сайтов администраций МО и школ Тульской области.
Как отметили День знаний в школах Тулы и области: фоторепортаж
В нашей фотоподборке – счастливые и взволнованные лица тульских школьников.
Это 1 сентября было особенным. На торжественные линейки вышли только первоклашки и ученики 11-х классов, у остальных праздничные мероприятия прошли в кабинетах.
Myslo собрал фотоподборку линеек в школах региона.
Тула:
Галерея
Ясная Поляна:
Галерея
Киреевск:
Новомосковск:
Суворов:
Узловая:
Щекино:
Волово:
Тёплое:
А много умных детских мыслей первоклашек читайте в нашей статье здесь.
Как у ваших детей прошло 1 сентября? Делитесь эмоциями и фотографиями в комментариях!
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