Как отметили День знаний в школах Тулы и области: фоторепортаж

Фото с сайтов администраций МО и школ Тульской области.

В нашей фотоподборке – счастливые и взволнованные лица тульских школьников.

Это 1 сентября было особенным. На торжественные линейки вышли только первоклашки и ученики 11-х классов, у остальных праздничные мероприятия прошли в кабинетах.

Myslo собрал фотоподборку линеек в школах региона.

Тула:

Ясная Поляна:

Киреевск:

Новомосковск:

Суворов:

Узловая:

Щекино:

Волово:

Тёплое:

А много умных детских мыслей первоклашек читайте в нашей статье здесь.

Как у ваших детей прошло 1 сентября? Делитесь эмоциями и фотографиями в комментариях!