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«Все футболисты учились, поэтому и мне придется»: тульские первоклашки о школе, планах и учителях

«Все футболисты учились, поэтому и мне придется»: тульские первоклашки о школе, планах и учителях

Много умных детских мыслей.

На лицах улыбка и смущение, волнение перед началом нового этапа в жизни. В нынешнем году праздник прошел немного в непривычном формате: во многих школах торжественные линейки проводились для каждого класса отдельно.

Но белые банты, строгие костюмчики, букеты цветов и добрая улыбка учителя остались неизменными. А значит, впереди всех ждет много открытий, новых друзей и хороших оценок. 

 

В 2020 году в первые классы пошли почти 13,1 тыс. ребят, что больше на 2,6 тыс., чем в прошлом году. Перед началом праздника Myslo поговорил с ребятами, которые идут в первый класс, и узнала, как они представляют себе школу и о чем мечтают. 

 

Мария Попова:

– Про школу мне рассказывал старший брат, он учится в восьмом классе. Поэтому я очень рада, что наконец-то иду в первый класс. В школе будет у меня много новых друзей, новые знания, я уверена, что там весело и интересно. Я думаю, что моя учительница будет хорошая, добрая, внимательная, она нас будет любить. А мы ее. Когда я вырасту, хочу стать полицейским, чтобы всех защищать.

Даниил Манцуров:

– Я очень волнуюсь перед началом учебного года и всё еще скучаю по нашей группе в детском саду, там было весело. Я бы хотел, чтобы школа была такой же интересной, как и детский сад. Думаю, что всем в школе полезно учиться, хотя в шестом классе уже сложно – мне брат старший рассказывал. Я надеюсь, что если буду стараться, то смогу хорошо учиться. Когда вырасту, стану футболистом. Я уже несколько лет занимаюсь футболом, на поле я – защитник. Все футболисты учились в школе, поэтому и мне придется. 

Полина Дзюбина:

– Я очень рада, что наконец-то иду в школу. Я ее уже люблю, потому что там учителя добрые, да и вообще там очень интересно – мне про нее рассказывал брат Паша. Я буду стараться учиться и смогу узнать много нового. Узнаю много всего, например, о том, что будет, если муравей съест много-много сахара. А вообще я уже даже до ста научилась считать, знаю много примеров и могу их решить. А на переменах я хотела бы играть на гитаре друзьям. Когда я вырасту, то хочу стать музыкантом.

Ева Филина:

– Я хочу в школу, потому что там учителя хорошие, уверена в этом. Я ждала всё лето – хотела, чтобы скорее наступило 1 сентября. Со мной в один класс идет подруга Ксюша, поэтому вообще здорово всё будет и ни разу не страшно. Немного, конечно, я волнуюсь, потому что в школе будет много предметов новых. Но я думаю, что всё получится у меня! Я уже научилась немного читать, писать, но в школе меня научат этому еще лучше. Думаю, что наша учительница будет доброй и не станет на нас ругаться. Я буду ее внимательно слушать и стараться хорошо учиться. Когда вырасту, может быть, стану учителем танцев, я сейчас занимаюсь танцами, и мне это очень нравится.

Михаил Капралов:

– Я хочу идти в первый класс, но не очень, потому что там будут всякие контрольные, физ-ра, целый день уроки… Друзей там не заведешь, когда с ними играть-то? Учиться же надо! Сейчас мы с друзьями гуляем целыми днями, а в школе всего пять-десять минут перемена – некогда дружить. К школе я готовился: рюкзак, ручки, пенал, тетради покупали, буквы учил, медленно, но уже могу читать, считать умею. Но вообще школа – это хорошо, я в ней смогу научиться всему! Я еще не знаю, кем стану, когда вырасту. Раньше хотел стать пожарным, но уже передумал. Может быть, буду поваром, а может быть, электриком, чтобы чинить всякие компьютеры, телевизоры… Я думаю, что первая учительница будет такая же, как наша воспитательница в детском садике Елена Алексеевна, но посерьезнее – она же учитель все-таки! Она будет не строгая, вежливая, будем с ней не только на уроках учиться, но и куда-нибудь ходить гулять. Я буду стараться учиться хорошо и красиво писать.

Myslo поздравляет учеников, родителей и учителей  с началом учебного года и желает, чтобы он принес только положительные эмоции!
 
 
Галерея
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 1
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 2
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 3
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 4
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 5
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 6
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 7
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 8
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 9
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 10
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 11
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 12
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 13
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 14
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 15
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 16
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 17
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 18
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 19
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 20
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 21
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 22
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 23
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 24
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 25
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 26
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 27
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 28
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 29
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 30
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 31
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 32
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 33
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 34
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 35
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 36
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 37
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 38
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 39
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 40
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 41
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 42
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 43
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 44
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 45
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 46
Тульские первоклассники: «Хотим, чтобы в школе было так же интересно, как в детском саду», Фото: 47
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:40 +2
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