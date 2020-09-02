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Тульский «Арсенал» засветился в самом крутом футбольном Instagram планеты

Тульский «Арсенал» засветился в самом крутом футбольном Instagram планеты

На страничке проекта «433» опубликовали фантастический гол экс-оружейника Кантемира Берхамова и сравнили его с голом Зидана в финале Лиги чемпионов.

Проект «433» называют самым крутым футбольным Instagram планеты. У них почти 30 млн подписчиков по всему миру, среди которых топовые футболисты: Криштиану Роналду, Фернандо Торрес, Филиппе Коутиньо, Серхио Рамос, Дани Алвес, Икер Касильяс и другие.

На страничке публикуют нарезки голов, видео с тренировок не только известных команд, но и из вторых лиг. Кстати, как рассказывали сами сотрудники проекта, к ним в директ регулярно «стучится» Марио Балотелли и присылает разные смешные видео с собой.

Накануне футбольное сообщество опубликовало фантастический гол арсенальца Кантемира Берхамова, который был забит в ворота «Тосно» в 2017 году.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOOM! ??? @premierliga

Публикация от 433 (@433)

 

В комментариях тут же сравнили этот гол с голом Зинедина Зидана, который он забил в финале Лиги чемпионов леверкузенскому «Байеру» в 2002 году:

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
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