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В Тульской области форточника поймали на краже 10 чугунных батарей
Изображение Роман Бойцов с сайта Pixabay.

В Тульской области форточника поймали на краже 10 чугунных батарей

У мужчины нашли похищенное, и он во всем признался.

В Суворове Тульской области сотрудники полиции установили подозреваемого в краже чугунных батарей. Мужчина знал, что они есть в помещении бывшего магазина, и рассчитывал, что его никто не заметит.
 
«Он проник внутрь, открыв форточку. Это позволило в дальнейшем открыть окно и осуществить противоправную задумку. Похититель забрал 10 чугунных батарей, предположительно, для дальнейшего сбыта», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В ходе оперативных мероприятий полицейские выявили факт незаконного деяния и установили личность злоумышленника. 35-летний неработающий ранее судимый житель района признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.
 
Сейчас в межмуниципальном отделе МВД России «Суворовский» ведется работа по выяснению всех деталей случившегося.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:43 +4
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