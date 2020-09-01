Фото из архива Myslo.
В Тульской области для посещения родственника в доме-интернате нужна справка об отсутствии коронавируса
Министерство труда и соцзащиты опубликовало правила посещения подведомственных учреждений.
В соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Тульской области при посещении проживающих в домах-интернатах родственники должны соблюдать ряд требований. Установлены такие правила:
- Посетители должны иметь средства индивидуальной защиты и справку о результатах лабораторных исследований на коронавирус, полученную не ранее, чем за трое суток до даты посещения.
- На входе в учреждение посетителям измерят температуру тела.
- В учреждение не допускаются люди с признаками респираторных инфекций или находившиеся в контакте с заболевшими COVID-19.
- Посещение проживающих лиц организуется вне общих помещений учреждения и без контакта с другими людьми, находящимися в доме-интернате.
- Прийти в интернат могут не более двух родственников.
Министерство соцзащиты также обращает внимание, что у родственников есть возможность дистанционного общения с проживающими в доме-интернате по телефону.
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