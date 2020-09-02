Обитатели Конного двора на Куликовом поле отпраздновали новоселье

Фотографии Романа Солопова.

В летние месяцы, после открытия музеев для посетителей, обитатели конюшни трудились наравне с людьми. Встречали посетителей и общались с ними, знакомили с Первым ратным полем — возили в бричке на экскурсию в ковыльную степь, на слияние Дона с Непрядвой и по территории музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино.

А в то время, когда мы все работали дома, — они каждый день тренировались в поле, осваивали новые маршруты по памятным местам и к природным достопримечательностям в ожидании открытия нового сезона. Музей решил отблагодарить за верную службу своих четвероногих партнеров. И не только заботой и угощением, но и обновлением их дома.

В течение нескольких лет прорабатывалась концепция преобразования музейной конюшни на Куликовом поле, чтобы угодить всем здесь живущим и сюда приходящим. Согласно ей на первом этапе в 2020 году отремонтировали денники, обустроили новые поилки и рептухи для сена. Сегодня здесь соседствуют 18 лошадей (музейные и привезенные на постой), 2 пони, а также овечки и козочки.

На конюшне появилась зона приема посетителей, где можно купить билет на осмотр и узнать о технике безопасности при общении с животными, выбрать сувенирную продукцию и начать знакомство с историей лошади, изучить породы и даже потрогать подковы XIX—XX вв. еков. Много интересных фактов можно почерпнуть во время экскурсии по конюшне. В оставшихся пока незанятыми денниках установили мобильные планшеты, где представлена информация о знаменитых представителях рода и рекордсменах, о профессиях животных в мирное и военное время. В манеже, где проходят тренировки и показательные выступления на праздниках, рассказывается о естественных и искусственных видах походки лошади — аллюрах.

Преобразилось и пространство конюшни, где хранится гужевой транспорт. Раньше здесь можно было увидеть сани и телегу, на которых лошадки катают посетителей, двуколку и бричку. Сейчас оформлена интерактивная зона, где рассказывается о том, чем питаются животные, как за ними ухаживать и как на них перемещаться. Здесь посетителям Конного двора — взрослым и детям — предложат научиться запрягать лошадок. В открытом доступе представлен весь арсенал приспособлений для верховой езды.

Новоселье в обновленной конюшне решили устроить в последний день лета. Издавна на Руси в День памяти покровителей лошадей Флора и Лавра, который приходится на 31 августа, животные не работали. Побаловать их, как и их собратьев в прошлом, решили вкусными угощениями. Лошадок и пони почистили, заплели им гривы, а потом повели к Непрядве купаться. Для молодняка это было первое вхождение в воду, подарившее массу новых эмоций.

Торжественное открытие музейной конюшни впереди, но уже сейчас сюда можно приехать и пообщаться с обитателями степи.