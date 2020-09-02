новости
новости
Регистрация
В Тульской области за сутки 30 новых случаев COVID-19 и одна смерть

В Тульской области за сутки 30 новых случаев COVID-19 и одна смерть

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 30 новых случаев коронавируса, 45 человек выздоровели, один умер. 

Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, за весь период в регионе COVID-19 заразились 9393 жителя, выздоровели 8157, умерли 325.

 

За сутки в России выявлено 4952 случая коронавируса, зафиксировано 115 летальных исходов, выздоровело 5 464 человека.

Всего в стране выявлено 1 005 000 случаев коронавируса, зафиксировано 17 414 летальных исходов, выздоровело 821 169 человек.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области для посещения родственника в доме-интернате нужна справка об отсутствии коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области для посещения родственника в доме-интернате нужна справка об отсутствии коронавируса
сегодня, в 10:03, 14 787 0
В Тульской области за сутки 29 случаев заражения COVID-19 и две смерти
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки 29 случаев заражения COVID-19 и две смерти
вчера, в 10:42, 6 4570 -1
Роспотребнадзор сообщил о готовности тульских школ к новому учебному году
Жизнь Тулы и области
Роспотребнадзор сообщил о готовности тульских школ к новому учебному году
31 августа, в 20:00, 42 2121 0
Масочный режим и запрет массовых мероприятий в Тульской области продлен
Жизнь Тулы и области
Масочный режим и запрет массовых мероприятий в Тульской области продлен
31 августа, в 18:54, 147 15362 -31
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:40 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на ул. Тимирязева трамвай врезался в Chevrolet
В Туле на ул. Тимирязева трамвай врезался в Chevrolet
В Тульской области для посещения родственника в доме-интернате нужна справка об отсутствии коронавируса
В Тульской области для посещения родственника в доме-интернате нужна справка об отсутствии коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.