В Тульской области за сутки 30 новых случаев COVID-19 и одна смерть
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки 30 новых случаев коронавируса, 45 человек выздоровели, один умер.
Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, за весь период в регионе COVID-19 заразились 9393 жителя, выздоровели 8157, умерли 325.
За сутки в России выявлено 4952 случая коронавируса, зафиксировано 115 летальных исходов, выздоровело 5 464 человека.
Всего в стране выявлено 1 005 000 случаев коронавируса, зафиксировано 17 414 летальных исходов, выздоровело 821 169 человек.
В Тульской области для посещения родственника в доме-интернате нужна справка об отсутствии коронавируса
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