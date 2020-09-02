В Тульской области за сутки 30 новых случаев COVID-19 и одна смерть

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 30 новых случаев коронавируса, 45 человек выздоровели, один умер.

Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, за весь период в регионе COVID-19 заразились 9393 жителя, выздоровели 8157, умерли 325.

За сутки в России выявлено 4952 случая коронавируса, зафиксировано 115 летальных исходов, выздоровело 5 464 человека.

Всего в стране выявлено 1 005 000 случаев коронавируса, зафиксировано 17 414 летальных исходов, выздоровело 821 169 человек.