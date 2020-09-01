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Туляки смогут бесплатно посмотреть фильм «Судьба человека»
Кадр из фильма "Судьба человека"

Туляки смогут бесплатно посмотреть фильм «Судьба человека»

Показ состоится в ретрокинотеатре «Майский». Зрителей просят использовать средства индивидуальной защиты.

В тульском ретрокинотеатре «Майский» (ул. 9 Мая, д. 1-А) в рамках Всероссийской акции «Великое кино великой страны» состоится бесплатный показ культового фильма Сергея Бондарчука «Судьба человека».

Киносеанс приурочен к юбилею окончания Второй мировой войны. Драма, снятая в 1959 году по одноименному рассказу Михаила Шолохова и ставшая классикой советского и мирового кинематографа, рассказывает о судьбе русского солдата Андрея Соколова, испытавшего все тяготы и лишения войны и плена, потерявшего семью, но сохранившего честь и достоинство, доброе отзывчивое сердце, способное на искреннюю любовь.

Показ состоится в среду, 2 сентября, в 16.00. Вход свободный, но число посетителей ограничено. Зрителей просят использовать средства индивидуальной защиты.

Справки по телефонам: 70-43-59, 8(953)184-63-30, а также здесь.

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