Туляки смогут бесплатно посмотреть фильм «Судьба человека»

Кадр из фильма "Судьба человека"

В тульском ретрокинотеатре «Майский» (ул. 9 Мая, д. 1-А) в рамках Всероссийской акции «Великое кино великой страны» состоится бесплатный показ культового фильма Сергея Бондарчука «Судьба человека».

Киносеанс приурочен к юбилею окончания Второй мировой войны. Драма, снятая в 1959 году по одноименному рассказу Михаила Шолохова и ставшая классикой советского и мирового кинематографа, рассказывает о судьбе русского солдата Андрея Соколова, испытавшего все тяготы и лишения войны и плена, потерявшего семью, но сохранившего честь и достоинство, доброе отзывчивое сердце, способное на искреннюю любовь.

Показ состоится в среду, 2 сентября, в 16.00. Вход свободный, но число посетителей ограничено. Зрителей просят использовать средства индивидуальной защиты.