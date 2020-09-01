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Портал «Открытый регион 71» поможет тулякам решить проблемы за три дня

Портал «Открытый регион 71» поможет тулякам решить проблемы за три дня

С 2013 года на сервисе было обработано более 28 тысяч различных обращений.

В Тульской области продолжает работу сервис «Реши проблему» на портале «Открытый регион 71». Решение таких проблем, как неисправное освещение в подъезде, несанкционированная свалка на придомовой территории, заросший сорняками двор, занимает от трёх рабочих дней.

Сервис работает с 2013 года, за это время с помощью него было решено свыше 28 000 проблем.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться на портале «Открытый регион 71» через ЕСИА, выбрать категорию и заполнить анкету, указав тему обращения, описание проблемы, контактные данные и приложить фото (при наличии). Направить обращение можно здесь.

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вчера, в 20:47 +1
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