В Туле директор УК присвоила деньги жителей и угодила в колонию

За два года женщина незаконно «заработала» почти два миллиона рублей.

Центральный районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу, возбужденному по материалам прокурорской проверки. Фигурантом стала гендиректор одной из управляющей компаний.

Она признана виновной в причинении имущественного ущерба собственникам путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившем особо крупный ущерб.

С января 2017 по декабрь 2019 года женщина присвоила 1,8 млн рублей. Деньги, полученные от жителей, должны были быть перечислены на расчетные счета АО «ТНС Энерго Тула», но злоумышленница распорядилась ими по своему усмотрению.

Женщина приговорена к одному году колонии-поселения. Также суд удовлетворил гражданский иск АО «ТНС Энерго Тула» – осужденная должна выплатить ресурсоснабжающей организации более 1,8 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.