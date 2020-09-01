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В Тульской области нашли фрагменты ангельских крыльев
Заглавное фото ser-rubtsov.livejournal.com.

В Тульской области нашли фрагменты ангельских крыльев

Два осколка от крыльев скульптуры Архангела Михаила, венчающей купол старинного Спасского храма в Аксиньино, обнаружили местные жители.

Прислоненные к дверям церкви артефакты обнаружил местный староста Юрий Алексеевич Шапошников: 

Юрий Шапошников

— До сих пор неизвестно, кто именно принёс эти обломки, никто не стал хвалиться своим добрым поступком. Мы восприняли эту находку как добрый знак, указывающий на начало позитивных перемен.

 

И перемены эти действительно не за горами: Благотворительный фонд «Белый Ирис», который занимается восстановлением Спасского храмового комплекса, выиграл президентский грант в 9 миллионов рублей! На эти деньги будут проведены работы по консервации здания: установка временной кровли, перекрытие окон и укрепление сводов. Также на средства гранта московские архитекторы создадут проект реставрации родового мавзолея-усыпальницы Давыдовых, которым Аксиньино принадлежало с 1762 года. Среди наиболее ярких представителей этого знаменитого дворянского рода — братья Алексей, Николай и Евграф Давыдовы — блестящие офицеры, герои Отечественной войны 1812 года…

Галерея
Храм в селе Аксиньино, Фото: 1
Храм в селе Аксиньино, Фото: 2
Храм в селе Аксиньино, Фото: 3
Храм в селе Аксиньино, Фото: 4
Храм в селе Аксиньино, Фото: 5
Храм в селе Аксиньино, Фото: 6
Храм в селе Аксиньино, Фото: 7
Храм в селе Аксиньино, Фото: 8
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Однако вернёмся к «аксиньинскому» Архангелу. Некоторые исследователи считают, что облик предводителя небесного воинства был скопирован с ангела, венчающего Александровскую колонну в Петербурге. Так это или нет, с точностью сказать трудно. Одно не вызывает сомнения: на своём долгом веку здешнему изваянию тоже довелось повидать немало. В том числе (если верить местной легенде) собственный расстрел! Рассказывают, будто в начале декабря 1941 года некий фашистский вояка из части, стоявшей в селе, смеха ради дал очередь из автомата по Архистратигу.

Пули достигли цели — на землю посыпались осколки белых крыльев.

А на другое утро стрелка нашли повесившимся…

…Но это всё — в прошлом, сегодня с купола храма картины открываются куда более оптимистичные. На днях, например, отмечали престольный праздник — Спаса Нерукотворного Образа. Настоятель, протоиерей Дмитрий Нестеров, отслужил праздничный молебен с крестным ходом. Участвовали в нём как местные прихожане, так и гости — крестоносцы Годеновского Животворящего Креста Господня.

Приехали на праздник также блогеры и журналисты столичные, чтобы своими глазами увидеть местные достопримечательности и поведать о них добрым людям. Потому что кто, как не добрые люди, сумеет помочь в возрождении храма и его старого верного стража — Архангела? Которому очень нужны его большие, сильные крылья.

Реквизиты для помощи храму в селе Аксиньино: расчетный счет Фонда: 40703810738000004594 Наименование банка: ПАО «Сбербанк России» кор. счет: к/с 30101810400000000225 БИК: 044525225 ИНН/КПП 7707083893/775003035 Назначение платежа: «Пожертвование на восстановление храма в Аксиньино» СМС на номер 7715 (Аксиньино_пробел_сумма. Например: «Аксиньино 300»).

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Автор: Елена Рябикова
Фотограф: Елена Рябикова
сегодня, в 12:30 +7
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