В Тульской области спасатели проводят дезинфекцию школ
Это делается для противодействия распространения коронавирусной инфекции.
В регионе активно ведут подготовку школ к новому учебному году. Один из приоритетов в преддверии 1 сентября — обеспечить безопасность детей.
На днях в новомосковской школе № 17 сотрудники 25-ой пожарно-спасательной части проводили обработку специальными дезинфицирующими растворами. Мероприятия проводятся для противодействия распространения коронавирусной инфекции.
«Обработка осуществляется специальными средствами в определенной концентрации, с помощью ранцевого распылителя. Обрабатываются все поверхности в местах общего пользования: коридорах, столовой, актовом и спортивном залах», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Дезинфекционные мероприятия в Новомосковске стартовали 18 августа и к 1 сентября они пройдут во всех школах.
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