В Тульской области спасатели проводят дезинфекцию школ

Это делается для противодействия распространения коронавирусной инфекции.

В регионе активно ведут подготовку школ к новому учебному году. Один из приоритетов в преддверии 1 сентября — обеспечить безопасность детей.

На днях в новомосковской школе № 17 сотрудники 25-ой пожарно-спасательной части проводили обработку специальными дезинфицирующими растворами. Мероприятия проводятся для противодействия распространения коронавирусной инфекции.

«Обработка осуществляется специальными средствами в определенной концентрации, с помощью ранцевого распылителя. Обрабатываются все поверхности в местах общего пользования: коридорах, столовой, актовом и спортивном залах», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Дезинфекционные мероприятия в Новомосковске стартовали 18 августа и к 1 сентября они пройдут во всех школах.