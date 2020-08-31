В каком регионе самые дорогие «однушки»: Тула на третьем месте рейтинга

Как установили специалисты, за пределами Москвы и Подмосковья только в семи городах встречаются лоты с бюджетом от 6 млн рублей.

В рамках исследования не учитывались объекты на вторичном рынке.

Тула попала на третье место рейтинга из-за квартиры в новостройке на улице Тульского Рабочего Полка. «Однушка» площадью 52 кв. м выставлена на продажу за 6,9 млн рублей. В настоящее время там завершаются отделочные работы. В квартире есть баня и лоджия. Из ее окон открывается вид на Центральный городской парк.

На втором месте перед Тулой — воронежская «однушка» за 7 млн рублей (площадь 51,8 кв. м). Дом статусный, квартира с «теплым полом». Объект полностью отделан, меблирован и готов к заселению.

Первое место в тройке городов с самыми дорогими однокомнатными квартирами занимает Белгород. 10,0 млн рублей за 72-метровое жилье. Квартира отделана материалами премиум-качества, ЖК готовится к сдаче.