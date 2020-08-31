В Тульской области от коронавируса умерли 322 человека
Об этом сообщает региональный оперштаб.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 11 пациентов. Это жители Богородицка, Тулы и Узловского района в возрасте от 40 до 89 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания.
Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 322 человека.
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