В Тульской области от коронавируса умерли 322 человека

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 11 пациентов. Это жители Богородицка, Тулы и Узловского района в возрасте от 40 до 89 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания.

Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 322 человека.