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«Тулица» сыграла два матча с «Динамо»: фоторепортаж

«Тулица» сыграла два матча с «Динамо»: фоторепортаж

Игры состоялись в Туле.

После большого перерыва волейбол вернулся в Тулу. Наша «Тулица» сыграла два товарищеских матча с московским «Динамо». В субботу игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Статистика такова:

В воскресенье же была зафиксирована ничья, тренеры приняли решение не играть пятый сет и остановить матч при счете 2:2.

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин в интервью клубной пресс-службе прокомментировал игры:

– Очень важно, что удалось организовать товарищеские матчи. В очередной раз стало понятно, что нам надо работать на «максимале», уровень Высшей лиги и Суперлиги совершенно разный. Сейчас взаимодействия «Тулицы» далеки от идеала, потому что за полтора месяца пока не удалось создать новую команду, которая идеально бы чувствовала друг друга на площадке. Надеюсь, всё впереди. Эти товарищеские матчи еще раз подтверждают их важность перед началом чемпионата и Кубка России.

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"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 1
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 2
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 3
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 4
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 5
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 6
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 7
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 8
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 9
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 10
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 11
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 12
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 13
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 14
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 15
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 16
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 17
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 18
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 19
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 20
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 21
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 22
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 23
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 24
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 25
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 26
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 27
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 28
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 29
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 30
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 31
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 32
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 33
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 34
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 35
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 36
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 37
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 38
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 39
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 40
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 41
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 42
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 43
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 44
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 45
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 46
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 47
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 48
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 49
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 50
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 51
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 52
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 53
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 54
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 55
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 56
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 57
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 58
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 59
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 60
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 61
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 62
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 63
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 64
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 65
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 66
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 67
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 68
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 69
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 70
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 71
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 72
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 73
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 74
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 75
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 76
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 77
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 78
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 79
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 80
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 81
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 82
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 83
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 84
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 85
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 86
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 87
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 88
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 89
"Тулица" - "Динамо" товарищеский матч, Фото: 90
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:33 +3
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