Статистика по COVID-19 в Тульской области за сутки: 28 новых заражений и две смерти
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки 28 новых случаев коронавируса, выздоровел 31 человек, скончались двое.
Полная статистика за всё время такова:
За сутки в России выявлено 4 993 новых случая коронавируса, зафиксировано 83 летальных исхода, выздоровело 2 405 человек.
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29 августа, в 16:05, 29 5999 -4
29 августа, в 10:55, 6 6166 1
Статистика по COVID-19 на 28 августа: в Тульской области за сутки заразились 27 человек, скончались двое
28 августа, в 10:51, 7 4983 -1
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