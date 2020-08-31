Статистика по COVID-19 в Тульской области за сутки: 28 новых заражений и две смерти

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 28 новых случаев коронавируса, выздоровел 31 человек, скончались двое.

Полная статистика за всё время такова:

За сутки в России выявлено 4 993 новых случая коронавируса, зафиксировано 83 летальных исхода, выздоровело 2 405 человек.