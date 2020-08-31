В Туле подозреваемый в изнасиловании дознавателя участковый заключен под стражу

Изображение 4711018 с сайта Pixabay

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения бывшему участковому ОП «Зареченский», которого подозревают в изнасиловании дознавателя. Как сообщили Myslo в СУ СК РФ по Тульской области, фигуранта уголовного дела заключили под стражу в воскресенье 30 августа.

Напомним, 28 августа в Следственный комитет обратилась дознаватель отдела полиции «Зареченский». 31-летняя капитан заявила , что над ней надругался коллега — участковый из того же отдела, 27-летний старший лейтенант.

Известно, что некоторое время назад они были сожителями.

Из заявления следует, что преступление было совершено в неслужебное время. Около 7.30 утра участковый запихнул дознавателя в багажник своего автомобиля и вывез в район лесопосадки, которая находится неподалеку от деревни Прудное. Там полицейский совершил в отношении нее действия сексуального характера.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам).