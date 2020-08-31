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Детский технопарк «Кванториум» объявляет о наборе учащихся на новый учебный год

Детский технопарк «Кванториум» объявляет о наборе учащихся на новый учебный год

Запись на 2020/2021 учебный год открыта.

Записаться можно при помощи электронной регистрации на сайте kvantorium-71.ru в разделе «Запись на занятия». Запись действительна в течение учебного года.

После регистрации каждый родитель или учащийся получит номер своей электронной очереди в группе. После прохождения в группу, с родителями свяжутся администраторы и пригласят на заполнение документов. При себе необходимо иметь: копию паспорта родителя (законного представителя), копию паспорта (свидетельства о рождении ребенка), справку с места обучения (на 2020-2021 учебный год).

Зачисление ведется на образовательные программы-итерации продолжительностью 72 часа (длительность программы – 3 месяца, занятия 3 раза в неделю).

В случае, если ребенка приглашают на следующую итерацию в проектную группу, возможно изменение в расписании.

Списки за 2019/2020 учебный год обнуляются.

По результатам участия в региональных и всероссийских конкурсах и защит проектов за 2019/2020 учебный год, учащиеся, имеющие «приглашение» на 1 итерацию 2020/2021 учебного года в проектные группы своего направления, будут обзваниваться администраторами детского технопарка и будут приглашены на заполнение документов с 17 августа 2020 года.

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