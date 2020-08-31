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2 сентября пройдет Международный урок Победы

2 сентября пройдет Международный урок Победы

Международный онлайн-урок проведет Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

Цель урока — противодействие фальсификации истории и привлечение молодого поколения к изучению событий Второй мировой и Великой Отечественной войн.

На все вопросы, связанные с Великой Отечественной войной, ответят молодые историки и наставники Всероссийского движения «Волонтеры Победы».

Трансляция урока Победы пройдет в 12.00 (по московскому времени) из Сахалинской области на платформе YouTube. Во время урока можно будет передать свои личные слова благодарности и поздравления с 75-летием окончания войны ветеранам. А самый внимательный участник в конце урока сможет выиграть путевку в один из городов-героев для себя и еще одного друга.

Ссылку на трансляцию можно найти 1 сентября в группе «ВКонтакте» «Волонтеры Победы» или на канале Vsezapobedu на YouTube.

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вчера, в 22:33 0
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