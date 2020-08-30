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В Туле в пятый раз прошла «Ночь кино»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле в пятый раз прошла «Ночь кино»

Основными площадками стали ретрокинотеатр «Майский», «Девятка» и «Добродей».

В тульском Объединении центров развития культуры в пятый раз состоялась Всероссийская акция «Ночь кино».  На открытой площадке ремесленного двора «Добродей» известный российский киновед, член Союза кинематографистов РФ Мария Безрук в рамках творческой встречи «За кадром» рассказала о развитии киноиндустрии в период пандемии.

В формате видеомоста во встрече приняли участие известные российские актёры, режиссёры и продюсеры. На площадках пространства «Девятка» и ретрокинотеатра «Майский» прошли показы фильмов «Пушистые мошенники», «Подкидыш», «Фиксики против кработов», «Дорогой папа», «Смотри как я».

Также туляки увидели короткометражки, снятые в рамках фестиваля уличного кино.  В программу кинопоказов вошли фильмы «Лёд 2», «Холоп», а также мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 4».

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