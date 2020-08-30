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В Щекинском районе двое мужчин украли тележки из супермаркета
Фото: smepru.ru

В Щекинском районе двое мужчин украли тележки из супермаркета

Кража попала в объектив камеры видеонаблюдения. Свою добычу воры хотели сдать на металлолом.

В Щекинском районе сотрудники полиции установили подозреваемых в краже. По предварительным данным, двое мужчин украли четыре металлические тележки для продуктов с парковки одного из супермаркетов. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.

Полицейские проверили камеры наблюдения – видеозаписи помогли установить личности злоумышленников. Ими оказались ранее несудимые неработающие мужчины 47 и 43 лет. Они собирались сдать добычу на металлолом. В отделе МВД России по Щекинскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

 

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