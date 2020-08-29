Семь городов Тульской области отмечают годовщины со дня основания

29 августа Богородицк, Венев, Донской, Кимовск, Киреевск, Суворов, Щекино и Щекинский район отмечают очередные годовщины со дня основания. Жителей поздравил губернатор Алексей Дюмин.



В поздравлении богородчан глава региона отметил, что город постепенно преображается, становится красивее и уютнее. Уже отреставрирован Богородицкий дворец-музей, возрождается историческая набережная и любимый жителями городской парк.



Алексей Дюмин отметил, что сегодня Венев стабильно развивается, становится комфортнее для жизни, благоустраивается исторический центр города, Красная площадь, появляются новые общественные пространства.



По словам главы региона, Донской долгое время оставался одним из центров угольной промышленности Тульской области. Сейчас в городе активно ведется благоустройство территорий, решаются проблемы в сфере ЖКХ.



В поздравлении кимовчанам Алексей Дюмин отметил, что за прошедшие десятилетия Кимовск из небольшого сельского поселения превратился в крупный районный центр, и сегодня здесь строятся новые жилые дома, приводятся в порядок дворы, Центральный парк и другие излюбленные места отдыха горожан.



Прославленный трудом шахтеров и строителей Киреевск и сегодня вносит весомый вклад в развитие Тульской области.



По словам губернатора, во все времена Суворовский район был и остается краем трудолюбивых и талантливых людей. Знаменитые суворовские конфеты являются визитной карточкой города, а Черепетская ГРЭС обеспечивает электроэнергией не только Тульскую, но и соседние области.



Обращаясь к щекинцам, Алексей Дюмин подчеркнул, что только за последний год город Щекино заметно преобразился: построен новый детский сад, появились центр спортивных единоборств и современное футбольное поле, начато строительство ледовой арены, отремонтированы детская поликлиника и здание комитета ЗАГС.