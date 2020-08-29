Большой волейбол снова в Туле: «Тулица» сыграет два товарищеских матча с «Динамо»

Фото из архива Myslo.

29 и 30 августа волейбольная «Тулица» сыграет товарищеские матчи с московским «Динамо». Игры пройдут в манеже стадиона «Арсенал». Обратите внимание, что количество болельщиков ограничено — не более 400 человек.

Тульский клуб просит неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению противовирусных мер: использовать маски на трибунах, не выходить в «чистые зоны», не контактировать с игроками, тренерами, судейской бригадой и обслуживающим персоналом.

На входе в манеж болельщикам измерят температуру. На трибунах зрителей разместят с учетом дистанции.

Начало матчей — 29 августа в 18.00, 30 августа в 16.30. Игры будут транслировать в соцсетях «Тулицы» и на TВ СТАРТ.