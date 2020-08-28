новости
новости
Регистрация
В Туле открыт прием заявок на конкурс «Студент года-2020»
Фото из архива Myslo.

В Туле открыт прием заявок на конкурс «Студент года-2020»

Лучшие студенты представят наш регион на всероссийском этапе.

В Туле открыт прием заявок на конкурс «Студент года – 2020». Заявки принимаются до 11 сентября 2020 года на сайте «АИС Молодежь России». Для этого необходимо зарегистрироваться на указанном портале. Кроме того, заявку можно заполнить и отправить на почту mmc-rodina@tularegion.org.

Лучшие студенты представят наш регион на всероссийском этапе, который состоится в Москве.

С подробностями проекта можно ознакомиться здесь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:39 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
студент годаконкурс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области пройдут мероприятия ко Дню окончания Второй мировой войны
В Тульской области пройдут мероприятия ко Дню окончания Второй мировой войны
В Туле в тройном ДТП на ул. Лейтейзена пострадала женщина
В Туле в тройном ДТП на ул. Лейтейзена пострадала женщина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.