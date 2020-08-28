Фото из архива Myslo.

В Туле открыт прием заявок на конкурс «Студент года – 2020». Заявки принимаются до 11 сентября 2020 года на сайте «АИС Молодежь России». Для этого необходимо зарегистрироваться на указанном портале. Кроме того, заявку можно заполнить и отправить на почту mmc-rodina@tularegion.org.

Лучшие студенты представят наш регион на всероссийском этапе, который состоится в Москве.

С подробностями проекта можно ознакомиться здесь.