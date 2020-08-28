В Туле в тройном ДТП на ул. Лейтейзена пострадала женщина

Фото: региональная Госавтоинспекция

Днем 27 августа на улице Лейтейзена в Туле произошло ДТП. По информации региональной Госавтоинспекции, 32-летний мужчина на машине Mazda 3 столкнулся с автомобилем Ford Fusion, которым управлял 53-летний водитель. А после Ford въехал в Toyota RAV4, за рулем которого сидела 46-летняя женщина.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Ford – 32-летняя женщина. Она получила различные травмы и была доставлена в больницу. Однако после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.