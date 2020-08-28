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В Тульской области пройдут мероприятия ко Дню окончания Второй мировой войны
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Тульской области пройдут мероприятия ко Дню окончания Второй мировой войны

Они пройдут как в офлайн-, так и онлайн-формате.

3 сентября, в день 75-летия окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии в советско-японской войне, а также в преддверии юбилея в Тульской области пройдут памятные мероприятия.

  • С 26 августа по 3 сентября в память о разгроме Квантунской армии каждый житель России сможет пройти квест «Дальневосточная Победа». Задания квеста ежедневно размещаются в группе ВКонтакте.
  • 2 сентября в рамках Года памяти и славы в образовательных учреждениях по всей стране пройдет Всероссийская акция «Уроки Второй мировой». В Тульской области площадкой её проведения станет Первомайская кадетская школа. Ребята вспомнят историю Второй мировой и основные события советско-японской войны, узнают о героизме советских солдат. Международный урок Победы можно будет посмотреть и онлайн
  • Также 2 сентября в 18.00 в Центре развития кино на ул. 9 Мая, 1-а туляки смогут посмотреть художественный фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова». Вход на мероприятие бесплатный.
  • 3 сентября в память о тех, кто сражался за мир и победил на Дальнем Востоке, состоится возложение цветов и гирлянд в Кремлевском саду и в парке им. П. П. Белоусова.
  • Во всех муниципалитетах пройдет «Диктант Победы». В нем можно будет принять участие онлайн на сайте диктантпобеды.рф.
  • На площади Победы состоится торжественное мероприятие «О героях былых времен». Будут работать интерактивные площадки. Гости смогут увидеть образцы вооружения, артефакты и личные вещи, поднятых во время поисковых экспедиций в Тульской области, а также узнать об организации поисковых экспедиций. Площадки посвящены различным периодам: Первой и Второй мировым войнам и локальным конфликтам.
  • В течение дня на площади Ленина и Победы, а также в крупнейших ТЦ организуют раздачу ленточек в цветах ленты медали СССР «За Победу над Японией» – красном, желтом и белом.
  • Вечером памятные мероприятия завершатся световым шоу «Свет мира. Борьба за Победу». На здании «Тулауголь» появится 3D-мэппинг – проекция изображений событий Великой Отечественной войны, а подсветка здания окрасится в цвета ленты медали СССР «За Победу над Японией».
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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 14:52 0
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