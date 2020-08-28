В Тульской области пройдут мероприятия ко Дню окончания Второй мировой войны

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Они пройдут как в офлайн-, так и онлайн-формате.

3 сентября, в день 75-летия окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии в советско-японской войне, а также в преддверии юбилея в Тульской области пройдут памятные мероприятия.